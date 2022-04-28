Россия 6 мая проведёт неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, заявил глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.

«Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации «на земле», приходите на наше заседание по формуле «Арриа» 6 мая», — приводит РИА Новости слова Леонидченко в ходе сегодняшней неформальной встречи.

По его словам, российская сторона планирует дать слово независимым голосам, работающим на линии фронта.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш предложил создать совместную с Москвой и Киевом контактную группу по гуманитарным вопросам.