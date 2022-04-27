Бывший пресс-секретарь ООН Сиям высказался о поездке Гутерреша в Россию

Бывший пресс-секретарь ООН Абдель Хамид Сиям в разговоре с RT высказался о поездке Генсека организации Антониу Гутерреша в Москву.

По его мнению, Гутерреш прибыл в Россию «очень поздно».

«Его подвергли жёсткой критике как внутри ООН, так и вне организации, потому что он должен был приехать ещё до начала этого конфликта», — сказал он.

Также Сиям заявил, что Гутерреш «опоздал настолько, что ежедневно на пресс-конференциях ему задавали вопросы, почему он до сих пор не посетил Россию и Украину».

«Есть ли у него идеи относительно путей разрешения кризиса? Я думаю, что идей у него мало, а может, и вовсе никаких», — сказал он.

Ранее Гутерреш на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что понимает наличие у России претензий к тому, что происходит на Украине, и к европейской безопасности.

Путин в начале встречи напомнил Гутеррешу, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.