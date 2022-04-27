Сенатор Цеков прокомментировал новые санкции Швейцарии против России

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе c RT прокомментировал новые санкции, введённые Швейцарией против России.
Сенатор Цеков прокомментировал новые санкции Швейцарии против России
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«Они эти санкции больше против себя вводят. Не думаю, что Швейцарии не нужны российский уголь и древесина. Отказались и отказались. А мы найдём другие рынки сбыта», — подчеркнул Цеков. 

Ранее Швейцария ввела новые ограничительные меры в отношении России и Белоруссии. В том числе будет запрещён импорт из России угля, древесины и морепродуктов.

При этом в Россию запретили экспортировать из Швейцарии промышленных роботов и некоторые виды химической продукции.

Власти Швейцарии также запретили поддержку компаний, которые находятся в собственности или под контролем России. 

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