В Токио выразили протест в связи с высылкой японских дипломатов из России

Японская сторона выразила России протест в связи с заявлениями Москвы о высылке дипломатов.

«Сделанные до настоящего времени заявления российской стороны, имеющие попытку переложить ответственность на японскую сторону, категорически неприемлемы. Японская сторона повторно передала сегодня эти пункты российской стороне и выразила протест», — приводит РИА Новости заявление посольства Японии в России.

Ранее в российском МИД потребовали от восьми японских дипломатов покинуть страну до 10 мая, руководствуясь принципами взаимности.

12 апреля Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Япония стала недружественной для России страной.