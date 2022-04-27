В Польше готовят запасной план, ограничивающий поставки газа предприятиям

Власти Польши готовят резервный план, который предусматривает ограничение поставок газа предприятиям. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции.

Говоря об ограничениях поставок газа потребителям, Моравецкий отметил, что власти «не предусматривают таких сценариев в случае поставок в домашние хозяйства».

«Если речь идёт об очередных уровнях, как мы говорим в энергетике, доступности газа, то готовятся разные резервные планы, чтобы нас не застали врасплох, а только в случае необходимости ввести ограничения таким образом, чтобы польская экономика пострадала как можно меньше на уменьшении поставок газа», — приводит его слова РИА Новости.

Это «резервные планы, запасные», отметил он.

«Я надеюсь, что их не нужно будет активировать. Но хороший хозяин должен думать также о неожиданностях, и мы к ним готовы», — заключил премьер.

Агентство напоминает, что Польша покупала у России около 9 млрд кубометров газа в год.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.