Отец Тревора Рида подтвердил обмен американца на россиянина Ярошенко в Турции

Обмен американского студента Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко произошёл в Турции, заявил отец американца Джоуи Рид в эфире CNN.

«Они прилетели в Турцию... потом американский самолёт встал рядом с российским и двоих заключённых одновременно провели мимо друг друга прямо как в кино», — цитирует его ТАСС.

27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.

Ярошенко в 2010 году был приговорён американским судом к 20 годам лишения свободы.

Президент США Джо Байден также подтвердил обмен Рида на Ярошенко.