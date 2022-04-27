В МИД России заявили о высылке из страны трёх норвежских дипломатов
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«27 апреля в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Ресаланд... Послу вручена нота об объявлении на основе взаимности персонами нон грата трёх дипломатов посольства Норвегии в Москве», — отмечается в заявлении.
С российской стороны также было отмечено, что недружественная линия норвежских властей наносит серьёзный ущерб двусторонним отношениям.
Ранее власти Норвегии выслали трёх российских дипломатов.