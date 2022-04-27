В МИД России заявили о высылке из страны трёх норвежских дипломатов

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В МИД России заявили, что российская сторона приняла решение в качестве ответной меры выслать из страны трёх сотрудников посольства Норвегии в стране.
В МИД России заявили о высылке из страны трёх норвежских дипломатов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«27 апреля в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Ресаланд... Послу вручена нота об объявлении на основе взаимности персонами нон грата трёх дипломатов посольства Норвегии в Москве», — отмечается в заявлении.

С российской стороны также было отмечено, что недружественная линия норвежских властей наносит серьёзный ущерб двусторонним отношениям.

Ранее власти Норвегии выслали трёх российских дипломатов.

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