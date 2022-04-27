Лавров: Запад сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики

«Коллективный Запад» сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление министр сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим эритрейским коллегой Османом Салехом.

«Большое внимание уделили недопущению негативного влияния на нашу практическую кооперацию из-за действий односторонних нелегитимных санкций, которые, так называемый коллективный Запад, сделал чуть ли не главным, а, может быть, даже единственным инструментом своей внешней политики», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД России отмечал, что другие страны начали задумываться о том, как сделать так, чтобы прихоти Запада не влияли на региональные процессы.