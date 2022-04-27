Лавров: Запад сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики

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«Коллективный Запад» сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Запад сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление министр сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим эритрейским коллегой Османом Салехом.

«Большое внимание уделили недопущению негативного влияния на нашу практическую кооперацию из-за действий односторонних нелегитимных санкций, которые, так называемый коллективный Запад, сделал чуть ли не главным, а, может быть, даже единственным инструментом своей внешней политики», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД России отмечал, что другие страны начали задумываться о том, как сделать так, чтобы прихоти Запада не влияли на региональные процессы.

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