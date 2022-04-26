Посольство России в Греции проверяет информацию об избиении российских граждан

Посольство России в Греции проводит проверку информации в СМИ об избиении российских граждан на пляже в Афинах во время празднования Пасхи.

«Посольство проверяет появившуюся в СМИ информацию об избиении 24 апреля российских граждан на пляже Агиос Космас в Афинах», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Уточняется, что российские граждане не обращались в консульский отдел после инцидента.

Ранее гражданка России — историк и археолог Оксана Маряхина — заявила, что её избили украинцы на пляже Агиос Космас.

Она также сообщила, что написала заявление в полицию.