В МИД России назвали обоснованным введение «красного» уровня опасности в Приднестровье

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что введение «красного» уровня террористической опасности в непризнанной Приднестровской Молдавской республике является обоснованным.

«Действительно, ситуация очень непростая, и поэтому введение положения («красного» уровня террористической опасности. — RT), как было заявлено руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским, конечно, вполне обосновано», — приводит его слова ТАСС.

Руденко отметил, что расследование инцидентов будет проводиться по всем необходимым параметрам.

Ранее в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия в связи с 9 мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.