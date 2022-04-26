Российский постпред: России стоит задуматься о целесообразности оставаться в ОЗХО

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что российской стороне нужно задуматься о целесообразности продолжать принимать участие в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Об этом он сказал на пресс-конференции.

«В условиях произвола, который творится здесь, в стенах ОЗХО, по вине американцев и их союзников, и принимая во внимание, что технический секретариат и администрация ОЗХО, к сожалению, очень подвержены влиянию западных стран, впору действительно задуматься, а стоит ли нам оставаться в такой организации, для чего она нам нужна», — цитирует его ТАСС.

Ранее Шульгин сообщил о росте угрозы применения украинскими националистами химического оружия в провокационных целях.