Российский постпред: России стоит задуматься о целесообразности оставаться в ОЗХО

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Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что российской стороне нужно задуматься о целесообразности продолжать принимать участие в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Российский постпред: России стоит задуматься о целесообразности оставаться в ОЗХО
  • AFP
  • © JOHN THYS

Об этом он сказал на пресс-конференции.

«В условиях произвола, который творится здесь, в стенах ОЗХО, по вине американцев и их союзников, и принимая во внимание, что технический секретариат и администрация ОЗХО, к сожалению, очень подвержены влиянию западных стран, впору действительно задуматься, а стоит ли нам оставаться в такой организации, для чего она нам нужна», — цитирует его ТАСС.

Ранее Шульгин сообщил о росте угрозы применения украинскими националистами химического оружия в провокационных целях.

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