Антонов заявил, что Украину используют как таран против России

Украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом. Соседнюю страну используют как военный таран против нас», — говорится в заявлении дипломата в Telgram-канале посольства.

Он отметил, что конфликт на Украине и образ России в качестве внешней угрозы активно эксплуатируется для отвлечения внимания западных избирателей от провалов политиков в госуправлении и социально-экономических проблем в США.

В Минобороны России ранее подтвердили вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.