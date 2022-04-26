Антонов заявил, что Украину используют как таран против России

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Украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом. Соседнюю страну используют как военный таран против нас», — говорится в заявлении дипломата в Telgram-канале посольства.

Он отметил, что конфликт на Украине и образ России в качестве внешней угрозы активно эксплуатируется для отвлечения внимания западных избирателей от провалов политиков в госуправлении и социально-экономических проблем в США.

В Минобороны России ранее подтвердили вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.

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