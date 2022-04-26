Генконсульство Чехии возобновило работу во Львове
«Через два месяца после эвакуации (генконсульства. — RT) мы вновь открыли генеральное консульство во Львове», — говорится в сообщении МИД республики в Twitter.
Отмечается, что дипмиссия работает пока что в ограниченном режиме и не оказывает визовых услуг.
Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил, что Великобритания возобновит работу посольства в Киеве на следующей неделе.
Джонсон также пообещал продолжать поставлять оружие на Украину.