Генконсульство Чехии возобновило работу во Львове

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После двухмесячного перерыва из-за событий на Украине генконсульство Чехии возобновило работу во Львове.

«Через два месяца после эвакуации (генконсульства. — RT) мы вновь открыли генеральное консульство во Львове», — говорится в сообщении МИД республики в Twitter.

Отмечается, что дипмиссия работает пока что в ограниченном режиме и не оказывает визовых услуг.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил, что Великобритания возобновит работу посольства в Киеве на следующей неделе.

Джонсон также пообещал продолжать поставлять оружие на Украину.

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