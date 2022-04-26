Генконсул России в Хьюстоне сообщил о регулярных угрозах в адрес дипмиссии

Практически ежедневно в генконсульство России в Хьюстоне поступают угрозы, заявил российский генконсул Александр Захаров.

«Практически ежедневно нам поступают угрозы, в основном это в виде писем и звонков. Дипломаты на ежедневном уровне ощущают психологическое давление», — сказал он Интерфаксу.

По словам Захарова, генконсульство информирует о поступающих угрозах правоохранительные органы в США и российское руководство.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее отметил, что российские дипломаты в Вашингтоне находятся в фактической блокаде.

Антонов заявил, что контакты с представителями администрации США свелись к техническим, а в ответ на письма членам палаты представителей и сената конгресса США с предложением о встрече приходят отказы.

По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, США отказались от контактов в связи с тем, что Россия встала на защиту русских на Украине.