Лавров назвал защиту русских на Украине причиной отказа США от контактов с Россией

США отказались от контактов в связи с тем, что Россия встала на защиту русских на Украине, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

«США отказались практически от всех контактов в связи с тем, что мы были вынуждены встать на защиту русских на Украине. Их восемь лет бомбили без какой-либо реакции со стороны Запада, который только поощрял русофобские и неонацистские действия киевского режима», — сказал он.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что российские дипломаты в Вашингтоне находятся в фактической блокаде.

По его словам, контакты с представителями администрации США свелись к техническим, а в ответ на письма членам палаты представителей и сената конгресса США с предложением о встрече приходят отказы.