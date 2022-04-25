В МИД назвали безобразием блокирование счетов российских дипмиссий в США
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«Это безобразие полное», — приводит РИА Новости ответ Иванова на вопрос прокомментировать ситуацию с блокировкой счетов дипмиссий России в США.
По его словам, если Вашингтон не позволит российским загранучреждениям нормально работать, то и американские учреждения не смогут нормально работать в России.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что, по его мнению, США не вернут России отнятую дипсобственность.