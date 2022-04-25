Обозреватель Френч: большинство населения мира проживает в нейтральных к России странах

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Большинство населения мира проживает в странах, занимающих нейтральную позицию по отношению к России и антироссийским санкциям. Об этом в статье для журнала Foreign Policy написал обозреватель Ховард Френч.

«В действительности при подсчёте численности населения этих стран становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нём знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», — заявил Френч.

В качестве примеров он привёл многочисленное население Индии и Китая.

Как ранее подсчитал The Economist, более 60% населения мира живут в нейтральных и дружественных России странах.

Депутат Государственной думы России Тамара Фролова в разговоре с ФАН прокомментировала ситуацию с санкциями.

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