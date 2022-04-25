Обозреватель Френч: большинство населения мира проживает в нейтральных к России странах
«В действительности при подсчёте численности населения этих стран становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нём знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», — заявил Френч.
В качестве примеров он привёл многочисленное население Индии и Китая.
Как ранее подсчитал The Economist, более 60% населения мира живут в нейтральных и дружественных России странах.
Депутат Государственной думы России Тамара Фролова в разговоре с ФАН прокомментировала ситуацию с санкциями.