Посол Антонов назвал встречу на Эльбе символом боевого братства СССР и США

Российский посол Анатолий Антонов назвал встречу советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году символом боевого братства СССР и США.

«Встреча на Эльбе — яркий символ боевого братства СССР и США, сражавшихся плечом к плечу против общего врага. Память об этом событии жива по сей день. В условиях глубочайшего кризиса в российско-американских отношениях мы можем и обязаны обратиться к опыту тех, кто имел мудрость и смелость подняться над разногласиями ради решения совместных задач», — заявил Антонов, его слова приводятся в сообщении посольства в Telegram.

Он также отметил, что в современном мире существует ряд проблем, урегулирование которых требует сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Ранее стало известно, что американские власти по рекомендации Госдепа отказались проводить торжественную церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.