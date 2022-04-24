Мадуро: президент Колумбии планирует акты насилия в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что колумбийский лидер Иван Дуке планирует диверсии на территории Боливарианской Республики.

«Иван Дуке совместно с отдельными и организованными преступниками планирует забросить диверсантов через границу по тропам», — приводит РИА Новости слова Мадуро в ходе выступления, которое транслировал государственный канал Venezolana de Televisión.

По его словам, данные группы будут атаковать полицейских и военных.

14 декабря 2021 года в аэропорту колумбийского города Кукута, который находится на границе с Венесуэлой, произошло два взрыва.