Мадуро: президент Колумбии планирует акты насилия в Венесуэле

Короткая ссылка
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что колумбийский лидер Иван Дуке планирует диверсии на территории Боливарианской Республики.

«Иван Дуке совместно с отдельными и организованными преступниками планирует забросить диверсантов через границу по тропам», — приводит РИА Новости слова Мадуро в ходе выступления, которое транслировал государственный канал Venezolana de Televisión.

По его словам, данные группы будут атаковать полицейских и военных.

14 декабря 2021 года в аэропорту колумбийского города Кукута, который находится на границе с Венесуэлой, произошло два взрыва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить