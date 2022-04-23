Премьер Израиля Беннет и Генсек ООН обсудили урегулирование ситуации на Украине

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд тем.

«Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Нафтали Беннетом и Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем», — говорится в сообщении.

В ходе беседы стороны обсудили усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной.

Кроме того, премьер Израиля выразил разочарование в связи с тем, что ООН не осудило последние ракетные обстрелы Израиля. 

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что продолжение израильской политики в отношении палестинцев может привести к «невыносимым последствиям».

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф Фалах аль-Хаджраф осудил действия израильских сил безопасности в отношении молящихся в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

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