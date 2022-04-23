Турция закрыла воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолётов

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти закрыли воздушное пространство для военных и гражданских самолётов из России, направляющихся в Сирию.
Турция закрыла воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолётов
  • Gettyimages.ru

«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолётов и даже гражданских самолётов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля», — приводит газета Sabah его слова.

Чавушоглу добавил, что такие полёты прекратились.

Турецкий министр также заявил, что российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.

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