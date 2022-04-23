Вандалы осквернили памятник советским солдатам в Литве

Неизвестные осквернили в Паланге памятник советским солдатам, павшим в Великой Отечественной войне, следует из сообщения департамента полиции при МВД Литвы.

«Поздно вечером в пятницу полицейский патруль заметил, что памятник воинам в центре Паланги залит краской синего и жёлтого цветов», — приводит ТАСС сообщение полицейского департамента.

Правоохранители начали расследование инцидента.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело в связи с повреждением памятника советским воинам в Таллине.

Впоследствии председатель СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, которые осквернили памятники советским солдатам в Каунасе и Клайпедском районе.