Вандалы осквернили памятник советским солдатам в Литве
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«Поздно вечером в пятницу полицейский патруль заметил, что памятник воинам в центре Паланги залит краской синего и жёлтого цветов», — приводит ТАСС сообщение полицейского департамента.
Правоохранители начали расследование инцидента.
Ранее Следственный комитет России возбудил дело в связи с повреждением памятника советским воинам в Таллине.
Впоследствии председатель СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, которые осквернили памятники советским солдатам в Каунасе и Клайпедском районе.