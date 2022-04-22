РИА Новости: три человека пострадали при стрельбе неподалёку от посольств в Вашингтоне

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Как минимум три человека пострадали во время стрельбы в северо-западной части Вашингтона, где находится несколько иностранных посольств.

«Мы реагируем на сообщения о стрельбе. Пока найдены трое пострадавших. Никто из них не умер», — заявил РИА Новости представитель местной полиции.

Неподалёку от места инцидента находятся посольства Нигерии, Пакистана, Израиля, Бангладеш, Эфиопии и Иордании.

В числе пострадавших — двое мужчин и одна женщина.

Утром 6 апреля автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. В результате столкновения машина загорелась, водитель погиб.

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что наезд автомобиля на забор российской дипломатической миссии можно назвать терактом.

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