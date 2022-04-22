Адвокат Винника заявил о готовности оспорить решение об экстрадиции россиянина
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«Мы собираемся воспользоваться этим, чтобы оспорить возможную выдачу Александра Винника Греции в случае принятия такого решения прокуратурой», — сказал он РИА Новости.
В июне Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор Александру Виннику, которому ранее назначили пять лет заключения по обвинению в отмывании денег.
В феврале Кассационный суд Франции удовлетворил требование защиты россиянина и передал в Конституционный совет республики запрос о возможном нарушении его прав в связи с экстрадицией во Францию.
Впоследствии Конституционный совет Франции отклонил запрос о нарушениях прав Винника в связи с решением об экстрадиции.