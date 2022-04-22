Адвокат Винника заявил о готовности оспорить решение об экстрадиции россиянина

Защита гражданина России Александра Винника готова оспорить решение французской прокуратуры о его экстрадиции в Грецию, в случае если оно будет принято, заявил адвокат Фредерик Бело.

«Мы собираемся воспользоваться этим, чтобы оспорить возможную выдачу Александра Винника Греции в случае принятия такого решения прокуратурой», — сказал он РИА Новости.

В июне Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор Александру Виннику, которому ранее назначили пять лет заключения по обвинению в отмывании денег.

В феврале Кассационный суд Франции удовлетворил требование защиты россиянина и передал в Конституционный совет республики запрос о возможном нарушении его прав в связи с экстрадицией во Францию.

Впоследствии Конституционный совет Франции отклонил запрос о нарушениях прав Винника в связи с решением об экстрадиции.