Адвокат Винника заявил о готовности оспорить решение об экстрадиции россиянина

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Защита гражданина России Александра Винника готова оспорить решение французской прокуратуры о его экстрадиции в Грецию, в случае если оно будет принято, заявил адвокат Фредерик Бело.
Адвокат Винника заявил о готовности оспорить решение об экстрадиции россиянина
  • AP
  • © Petros Giannakouris

«Мы собираемся воспользоваться этим, чтобы оспорить возможную выдачу Александра Винника Греции в случае принятия такого решения прокуратурой», — сказал он РИА Новости.

В июне Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор Александру Виннику, которому ранее назначили пять лет заключения по обвинению в отмывании денег.

В феврале Кассационный суд Франции удовлетворил требование защиты россиянина и передал в Конституционный совет республики запрос о возможном нарушении его прав в связи с экстрадицией во Францию. 

Впоследствии Конституционный совет Франции отклонил запрос о нарушениях прав Винника в связи с решением об экстрадиции.

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