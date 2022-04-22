Sankei: Тайвань намерен начать производство ракет с дальностью полёта до 1200 км

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Власти Тайваня в ближайшее время намерены приступить к массовому производству крылатых ракет наземного базирования с дальностью полёта до 1200 км.

Об этом сообщает японское издание Sankei со ссылкой на высокопоставленного тайваньского чиновника.

По данным издания, новые ракеты являются модернизированным вариантом уже имеющихся, чья дальность полёта составляет около 600 км. Уже развёрнутые ракеты предназначены для ударов по скоплениям войск КНР.

Предполагается, что в радиус поражения модернизированных ракет будет попадать Шанхай.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь заявил, что недавний визит конгрессменов США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.

В пресс-службе Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР также сообщили, что армия Китая проведёт военные учения в районе Тайваня в ответ на провокационные действия США.

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