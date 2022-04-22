Экономист Колташов заявил, что США хотят максимально нажиться на ситуации вокруг Украины

Для того чтобы пополнить свои финансы, США «выкачивают» из Европы как можно больше денег, фактически реализуя «план Маршалла наоборот». Об этом заявил экономист Василий Колташов.

По словам эксперта, «пока Европа выполняет возложенные на неё задачи по ослаблению позиций России, США выкачивают из неё деньги».

«Так, Штаты уже получили сотни миллиардов долларов. Странно, что европейские политики этого не замечают или не хотят замечать. Как говорят, Бог лишил разума», — заявил Колташов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, на этом фоне в Европе вероятен резкий всплеск антиамериканских настроений, что может привести США к потере влияния в регионе.

Ранее издание Global Times отмечало, что Соединённые Штаты надеются на продолжительный конфликт на Украине ради собственной выгоды.