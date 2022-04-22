Экономист Колташов заявил, что США хотят максимально нажиться на ситуации вокруг Украины

Короткая ссылка
Для того чтобы пополнить свои финансы, США «выкачивают» из Европы как можно больше денег, фактически реализуя «план Маршалла наоборот». Об этом заявил экономист Василий Колташов.

По словам эксперта, «пока Европа выполняет возложенные на неё задачи по ослаблению позиций России, США выкачивают из неё деньги».

«Так, Штаты уже получили сотни миллиардов долларов. Странно, что европейские политики этого не замечают или не хотят замечать. Как говорят, Бог лишил разума», — заявил Колташов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, на этом фоне в Европе вероятен резкий всплеск антиамериканских настроений, что может привести США к потере влияния в регионе.

Ранее издание Global Times отмечало, что Соединённые Штаты надеются на продолжительный конфликт на Украине ради собственной выгоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить