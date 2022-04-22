«Рёнхап»: лидеры КНДР и Южной Кореи обменялись письмами в знак взаимного доверия

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обменялись письмами в знак «их глубокого доверия».

Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные Центрального телеграфного агентства Кореи.

«Разделяя единое мнение о том, что межкорейские отношения будут улучшаться и развиваться в соответствии с пожеланиями и ожиданиями нации, если Север и Юг будут с надеждой прилагать неустанные усилия», — говорится в сообщении.

По информации издания, лидер КНДР получил письмо от Мун Чжэ Ина в среду, 20 апреля, и направил ответ на следующий день.

КНДР в субботу, 16 апреля, выпустила два снаряда в сторону Японского моря.

Позднее сообщалось, что Южная Корея проведёт экстренное заседание Совета национальной безопасности на фоне последних испытаний вооружений КНДР.

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