«Рёнхап»: лидеры КНДР и Южной Кореи обменялись письмами в знак взаимного доверия
Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные Центрального телеграфного агентства Кореи.
«Разделяя единое мнение о том, что межкорейские отношения будут улучшаться и развиваться в соответствии с пожеланиями и ожиданиями нации, если Север и Юг будут с надеждой прилагать неустанные усилия», — говорится в сообщении.
По информации издания, лидер КНДР получил письмо от Мун Чжэ Ина в среду, 20 апреля, и направил ответ на следующий день.
КНДР в субботу, 16 апреля, выпустила два снаряда в сторону Японского моря.
Позднее сообщалось, что Южная Корея проведёт экстренное заседание Совета национальной безопасности на фоне последних испытаний вооружений КНДР.