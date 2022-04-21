Политолог Бекман рассказал о массовой агитации в Финляндии за вступление в НАТО
«Есть масштабная пропаганда в прессе о том, что Финляндия должна вступать в НАТО. Аргументация очень странная — что якобы финны этого хотят, хотя тому нет никаких доказательств», — сказал Бекман.
По его словам, популярность НАТО в стране была низкой на протяжении десятилетий.
Политолог отметил, что сейчас альянс оказывает на Финляндию и Швецию давление.
Ранее в российском МИД заявляли, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет иметь негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее расширение альянса НАТО не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.