Политолог Йохан Бекман заявил, что в прессе Финляндии ведётся масштабная агитация за вступление страны в НАТО.

«Есть масштабная пропаганда в прессе о том, что Финляндия должна вступать в НАТО. Аргументация очень странная — что якобы финны этого хотят, хотя тому нет никаких доказательств», — сказал Бекман.

По его словам, популярность НАТО в стране была низкой на протяжении десятилетий.

Политолог отметил, что сейчас альянс оказывает на Финляндию и Швецию давление.

Ранее в российском МИД заявляли, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет иметь негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее расширение альянса НАТО не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.