МИД Сирии призвал ОЗХО осознать опасность потенциальных химпровокаций на Украине

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Сирия призывает Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) осознать опасность возможных химических провокаций со стороны украинских националистов, говорится в заявлении МИД САР.
МИД Сирии призвал ОЗХО осознать опасность потенциальных химпровокаций на Украине
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«Сирия призывает представителей различных стран и международных организаций, особенно ОЗХО, осознать опасность химических провокаций», — цитирует заявление агентство SANA.

Отмечается, что МИД Сирии требует серьёзного подхода международного сообщества к данному вопросу.

Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о росте угрозы применения украинскими националистами химического оружия в провокационных целях.

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