МИД Сирии призвал ОЗХО осознать опасность потенциальных химпровокаций на Украине

Сирия призывает Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) осознать опасность возможных химических провокаций со стороны украинских националистов, говорится в заявлении МИД САР.

Gettyimages.ru