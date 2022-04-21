Полиция Вашингтона эвакуировала здания Капитолия из-за «угрозы от воздушного судна»
«Полиция Капитолия отслеживает воздушное судно, которое потенциально может представлять угрозу комплексу зданий на Капитолии», — приводит РИА Новости сообщение.
О каком конкретно воздушном судне идёт речь и что послужило поводом для эвакуации, не уточняется.
Как отмечается, позднее полиция сообщила, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности.
«Угрозы Капитолию нет. Дополнительные детали будут обнародованы позже», — подчеркнули правоохранители.