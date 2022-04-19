Замминистра финансов США Адейемо назвал антироссийские рестрикции обратимыми

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Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что антироссийские санкции будут отменены, если Москва изменит политику, ставшую причиной введения ограничительных мер.

Об этом информирует РИА Новости.

«Принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится», — сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия в ходе весенней сессии МВФ.

Ранее в Минфине Соединённых Штатов заявили о цели присоединить все страны к антироссийским санкциям.

По словам Адейемо, следующая мишень для санкций — российский военно-промышленный комплекс.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Россия выдержала санкционное давление.

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