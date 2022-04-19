Замминистра финансов США Адейемо назвал антироссийские рестрикции обратимыми
Об этом информирует РИА Новости.
«Принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится», — сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия в ходе весенней сессии МВФ.
Ранее в Минфине Соединённых Штатов заявили о цели присоединить все страны к антироссийским санкциям.
По словам Адейемо, следующая мишень для санкций — российский военно-промышленный комплекс.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Россия выдержала санкционное давление.