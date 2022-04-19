Замминистра финансов США Адейемо назвал антироссийские рестрикции обратимыми

Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что антироссийские санкции будут отменены, если Москва изменит политику, ставшую причиной введения ограничительных мер.

Об этом информирует РИА Новости.

«Принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится», — сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия в ходе весенней сессии МВФ.

Ранее в Минфине Соединённых Штатов заявили о цели присоединить все страны к антироссийским санкциям.

По словам Адейемо, следующая мишень для санкций — российский военно-промышленный комплекс.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Россия выдержала санкционное давление.