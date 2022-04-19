Посольство России в Мексике назвало русофобией исключение из репертуара Чайковского
«Тревожные новости пришли из Сакатекаса, где симфонический оркестр этого штата решил исключить произведение Чайковского из традиционного концерта в Великий четверг», — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Ранее спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен призвала Европу изолироваться от России в сфере культуры. В частности, было предложено снять с афиши Национальной оперы балет Петра Чайковского «Щелкунчик».
10 марта председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Соединённых Штатах Елена Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает.