Посольство России в Мексике назвало русофобией исключение из репертуара Чайковского

В российском посольстве в Мексике сообщили, что исключение увертюры русского композитора Петра Чайковского из репертуара оркестра мексиканского штата Сакатекас является очередным неудачным примером русофобии.

«Тревожные новости пришли из Сакатекаса, где симфонический оркестр этого штата решил исключить произведение Чайковского из традиционного концерта в Великий четверг», — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

Ранее спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен призвала Европу изолироваться от России в сфере культуры. В частности, было предложено снять с афиши Национальной оперы балет Петра Чайковского «Щелкунчик».

10 марта председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Соединённых Штатах Елена Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает.