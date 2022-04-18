Макрон не стал обозначать красные линии по Украине для России

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире France 5 отказался обозначить красные линии по Украине из опасений вовлечения страны в конфликт.

«Сегодня говорить о красных линиях означает одновременно говорить о том, какие действия мы готовы предпринять, каковы цели и каковы будут последствия превращения в участников конфликта и фактически вступления в войну с Россией», — цитирует его ТАСС.

Макрон подчеркнул, что вступление в войну против России означало бы конфликт с ядерной державой. Макрон назвал такой шаг большой ответственностью, которую «так просто на себя не берут».

Ранее президент Франции не исключил контактов с Путиным по теме Украины.

Он также отметил, что политика поддержания контактов с президентом России является правильной.