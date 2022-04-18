В Минфине США назвали российский ВПК следующей целью санкций

Российский военно-промышленный комплекс — следующая мишень для санкций, заявил замминистра финансов США Адевале Адейемо.

«Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса и цепочку поставок», — цитирует его РИА Новости.

По словам замглавы ведомства, в США намерены добиться присоединения всех стран к антироссийским санкциям для оказания влияния на Москву.

Как ранее заявила Урсула фон дер Ляйен, санкции Евросоюза должны привести к «национальному банкротству России».