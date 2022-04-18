В Минфине США назвали российский ВПК следующей целью санкций
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«Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса и цепочку поставок», — цитирует его РИА Новости.
По словам замглавы ведомства, в США намерены добиться присоединения всех стран к антироссийским санкциям для оказания влияния на Москву.
Как ранее заявила Урсула фон дер Ляйен, санкции Евросоюза должны привести к «национальному банкротству России».