В США заявили о готовности к контактам с КНДР, несмотря на ракетные пуски

В США готовы к дипконтактам с КНДР, несмотря на недавние ракетные пуски, но не исключают возможности усиления давления при дальнейшей эскалации в регионе, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы дали очень ясно понять, что дверь для дипломатии, дверь для диалога остаётся открытой. Мы обозначали это публично, мы обозначали это в частном порядке, но... КНДР пока не воспользовалась этими предложениями», — цитирует его РИА Новости.

Прайс отметил, что на ряд провокаций со стороны КНДР, касающихся ракетных пусков, США приняли ряд дипломатических, экономических и военных мер.

«Эти последствия продолжатся, пока КНДР продолжает свои провокации», — сказал он.

Ранее сообщалось, что КНДР в субботу, 16 апреля, выпустила два снаряда в сторону Японского моря.

Военные США совместно с союзниками проанализировали ситуацию на фоне соответствующих сообщений.