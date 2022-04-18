В США заявили о готовности к контактам с КНДР, несмотря на ракетные пуски

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В США готовы к дипконтактам с КНДР, несмотря на недавние ракетные пуски, но не исключают возможности усиления давления при дальнейшей эскалации в регионе, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
В США заявили о готовности к контактам с КНДР, несмотря на ракетные пуски
  • AP
  • © Ahn Young-joon

«Мы дали очень ясно понять, что дверь для дипломатии, дверь для диалога остаётся открытой. Мы обозначали это публично, мы обозначали это в частном порядке, но... КНДР пока не воспользовалась этими предложениями», — цитирует его РИА Новости.

Прайс отметил, что на ряд провокаций со стороны КНДР, касающихся ракетных пусков, США приняли ряд дипломатических, экономических и военных мер.

«Эти последствия продолжатся, пока КНДР продолжает свои провокации», — сказал он.

Ранее сообщалось, что КНДР в субботу, 16 апреля, выпустила два снаряда в сторону Японского моря.

Военные США совместно с союзниками проанализировали ситуацию на фоне соответствующих сообщений.

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