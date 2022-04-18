Политолог Брутер прокомментировал ситуацию с европейскими санкциями

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал ситуацию с европейскими санкциями.

«Набор европейских санкций постепенно заканчивается. Допустим, введут они газовое эмбарго против России, но ведь на практике оно им самим невыгодно. Если ЕС пойдёт на этот шаг, то станет первым, кто от него пострадает», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Брутер, в случае с гипотетическим нефтяным эмбарго могут вырасти цены, а у европейцев практически сразу возникнут существенные проблемы.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации с поставками российских нефти и газа в Европу.