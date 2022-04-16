Глава Комитета начштабов ВС США провёл переговоры с главнокомандующим ВСУ
«Председатель вновь заверил в твёрдой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — цитирует ТАСС заявление официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.
По словам Милли, Украина является для НАТО ключевым партнёром и играет важную роль в вопросе поддержания мира и стабильности в Европе.
11 апреля в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет оружие Украине восемью-десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».