Глава Комитета начштабов ВС США провёл переговоры с главнокомандующим ВСУ

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Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли провёл телефонную беседу с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины генералом Валерием Залужным.

«Председатель вновь заверил в твёрдой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — цитирует ТАСС заявление официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

По словам Милли, Украина является для НАТО ключевым партнёром и играет важную роль в вопросе поддержания мира и стабильности в Европе.

11 апреля в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет оружие Украине восемью-десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

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