МИД России заявил об антироссийском выпаде министра иностранных дел Израиля

МИД России заявил, что обратил внимание на «очередной антироссийский выпад» министра иностранных дел Израиля Яира Лапида, который он сделал в рамках голосования его страны по резолюции ГА ООН о приостановке членства России в СПЧ ООН.

Сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Высказывания главы израильского внешнеполитического ведомства вызывают сожаление и неприятие», — заявили в министерстве.

В МИД назвали заявления израильского министра плохо завуалированной попыткой воспользоваться ситуацией вокруг Украины для отвлечения внимания международного сообщества от палестино-израильского конфликта.

В министерстве заявили, что правительство Израиля в нарушение многочисленных решений ООН продолжает «незаконную оккупацию и ползучую аннексию палестинских территорий», в результате чего более 2,5 млн палестинцев на Западном берегу реки Иордан проживают в «отрезанных от внешнего мира разрозненных анклавах».

Также МИД назвал примечательным, что курс израильских властей на «сохранение самой длительной в послевоенной мировой истории оккупации» проводится при молчаливом попустительстве ведущих стран Запада и фактической поддержке Соединённых Штатов.

Ранее Совет стран Персидского залива осудил нападение Израиля на молящихся палестинцев.