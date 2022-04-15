МИД России заявил об антироссийском выпаде министра иностранных дел Израиля
- РИА Новости
Сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Высказывания главы израильского внешнеполитического ведомства вызывают сожаление и неприятие», — заявили в министерстве.
В МИД назвали заявления израильского министра плохо завуалированной попыткой воспользоваться ситуацией вокруг Украины для отвлечения внимания международного сообщества от палестино-израильского конфликта.
В министерстве заявили, что правительство Израиля в нарушение многочисленных решений ООН продолжает «незаконную оккупацию и ползучую аннексию палестинских территорий», в результате чего более 2,5 млн палестинцев на Западном берегу реки Иордан проживают в «отрезанных от внешнего мира разрозненных анклавах».
Также МИД назвал примечательным, что курс израильских властей на «сохранение самой длительной в послевоенной мировой истории оккупации» проводится при молчаливом попустительстве ведущих стран Запада и фактической поддержке Соединённых Штатов.
Ранее Совет стран Персидского залива осудил нападение Израиля на молящихся палестинцев.