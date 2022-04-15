Бразилия запретила импорт продукции Kinder из Бельгии
«Агентство решило из предосторожности предпринять превентивные меры, чтобы проинформировать общество и избежать употребления этой продукции или её ввоза из-за рубежа физическими лицами или импортёрами», — говорится в заявлении на сайте регулятора.
Кроме того, Anvisa потребовала от производителя предоставить данные о контроле импорта продукции в Бразилию третьими лицами.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о возможном обороте продукции Kinder с бактерией сальмонеллы.