Бразилия запретила импорт продукции Kinder из Бельгии

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Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa запретило импорт, продажу и распространение продукции Kinder после обнаружения бактерии сальмонеллы в ряде товаров марки.

«Агентство решило из предосторожности предпринять превентивные меры, чтобы проинформировать общество и избежать употребления этой продукции или её ввоза из-за рубежа физическими лицами или импортёрами», — говорится в заявлении на сайте регулятора.

Кроме того, Anvisa потребовала от производителя предоставить данные о контроле импорта продукции в Бразилию третьими лицами.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о возможном обороте продукции Kinder с бактерией сальмонеллы.

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