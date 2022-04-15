США выразили готовность помочь Азербайджану и Армении в достижении мира
«Мы продолжаем поощрять дальнейшие мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном», — приводит ТАСС его заявление.
Отмечается, что Соединённые Штаты готовы к двустороннему сотрудничеству с партнёрами, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь странам достичь всеобъемлющего мира.
Ранее официальный представитель МИД России Марии Захарова сообщила, что Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.