В Германии продавцы Фольксфеста рассказали о росте цен на топливо и электроэнергию

Продавцы на нюрнбергском фестивале Фольксфест рассказали RT, что цены на топливо и электроэнергию в Германии увеличились.

Один из продавцов рассказал, что «любому, кто имеет какое-то отношение к сжиженному газу, известно, что цена на газ сейчас на 25% выше, чем два месяца назад».

«Вдумайтесь только: товарный контейнер, который стоил €1,4—1,5 тыс., когда доставлялся по морю, сейчас стоит €15 тыс. Разумеется, в соответствии с этим приходится как-то распределять цены», — отметил он.

По словам собеседника канала, в соответствии с этим было принято решение повысить цены на 10%.

Другой продавец сообщил, что раньше они платили за электричество в год порядка €8—9 тыс., а сейчас — в два раза выше.

«То же самое с газом. По нему тоже повышение на 45—50%. Так что нам будет трудно вытянуть ещё и это», — заявили продавцы.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире RT заявила, что постепенный отказ от российских энергоресурсов в Германии займёт как минимум пять лет.