Премьер-министр Саксонии: направляющие внешней политики ФРГ быстро разрушаются

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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выразил мнение, что Германия не должна поставлять тяжёлые вооружения на Украину. Поставка Киеву танков или самолётов значила бы пересечение черты, предостерёг он.
Премьер-министр Саксонии: направляющие внешней политики ФРГ быстро разрушаются
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Как пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, Кречмер подчеркнул, что с тревогой наблюдает за тем, как рушатся стабильные основы внешней политики и политики безопасности Германии.

«Я с большой тревогой вижу, что в настоящее время стабильные направляющие немецкой внешней политики и политики безопасности очень быстро разрушаются. До сих пор Германия отказывалась поставлять оружие в регионы военных действий по уважительной причине», — подчеркнул Кречмер.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

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