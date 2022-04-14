Премьер-министр Саксонии: направляющие внешней политики ФРГ быстро разрушаются
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Как пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, Кречмер подчеркнул, что с тревогой наблюдает за тем, как рушатся стабильные основы внешней политики и политики безопасности Германии.
«Я с большой тревогой вижу, что в настоящее время стабильные направляющие немецкой внешней политики и политики безопасности очень быстро разрушаются. До сих пор Германия отказывалась поставлять оружие в регионы военных действий по уважительной причине», — подчеркнул Кречмер.
Подробнее — в переводе материала ИноТВ.