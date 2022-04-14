Премьер-министр Саксонии: направляющие внешней политики ФРГ быстро разрушаются

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выразил мнение, что Германия не должна поставлять тяжёлые вооружения на Украину. Поставка Киеву танков или самолётов значила бы пересечение черты, предостерёг он.

Как пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, Кречмер подчеркнул, что с тревогой наблюдает за тем, как рушатся стабильные основы внешней политики и политики безопасности Германии.

«Я с большой тревогой вижу, что в настоящее время стабильные направляющие немецкой внешней политики и политики безопасности очень быстро разрушаются. До сих пор Германия отказывалась поставлять оружие в регионы военных действий по уважительной причине», — подчеркнул Кречмер.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.