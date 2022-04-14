МИД КНР: Китай выступает против искажения и очернения его позиции по украинскому вопросу

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Китай не приемлет давления, угроз, искажения своей позиции и необоснованных обвинений по украинскому вопросу, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
МИД КНР: Китай выступает против искажения и очернения его позиции по украинскому вопросу
  • Gettyimages.ru
  • © Liu Zheng

«Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он добавил, что Китай всегда твёрдо придерживается того, что суверенитет и территориальную целостность всех стран нужно уважать и защищать.

По словам Чжао Лицзяня, Пекин полагает, что в международных отношениях не должно быть двойных стандартов, а также считает необходимым в равной степени обеспечивать суверенитет и безопасность Украины и учитывать закономерную озабоченность России в сфере безопасности.

«Мы решительно выступаем против любого искажения и очернения позиции китайской стороны. Китай всегда играл конструктивную роль по украинскому вопросу, мы поддерживаем справедливость и стремимся к миру», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что утрата баланса в европейской безопасности стала первопричиной ситуации на Украине

По его словам, необходимо заново выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности.

Министр подчеркнул, что «только таким образом можно действительно добиться долгосрочной стабильности и долговременного порядка в Европе».

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