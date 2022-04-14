В Душанбе 13 мая состоится совет глав МИД стран СНГ

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Директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов анонсировал проведение совета глав МИД стран СНГ 13 мая в Душанбе.
В Душанбе 13 мая состоится совет глав МИД стран СНГ
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«Заседания совета министров иностранных дел СНГ по традиции проводятся дважды в год. Ближайшая встреча запланирована в Душанбе, предварительно 13 мая. Осенняя — в Нур-Султане 13 октября», — сказал он в интервью РИА Новости.

Евдокимов отметил, что повестка будет насыщенной: министры в ходе заседания обсудят международные и региональные темы, включая ситуацию на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила о продолжении переговоров российской и украинской делегаций в онлайн-формате.

Она подчеркнула, что украинская делегация, к сожалению, «направляет усилия не на достижение договорённостей, а на затягивание переговоров».

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