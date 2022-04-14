Австралия ввела санкции в отношении 14 российских компаний

Австралия ввела санкции против «Газпрома», «Транснефти» и ещё 12 российских компаний. Об этом сообщили в МВД страны.

Австралия вводит автономные санкции в отношении топливно-энергетических компаний, российского производителя автомобилей и двигателей «КамАЗ», группы алмазодобывающих компаний «Алроса», передаёт ТАСС.

В санкционный список также попали холдинг «Росэлектроника», ПАО «Ростелеком» и «Русгидро», АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК), ПО «Севмаш» и другие.

Ранее в МИД России объявили о введении ответных санкций в отношении Австралии, в ограничительный список попали 228 австралийцев, в том числе премьер-министр страны Скотт Моррисон.