В США заявили об отсутствии угрозы из-за поставок комплектов химзащиты Украине

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Планируемая передача Соединёнными Штатами комплектов химической, биологической и радиационной защиты Украине не несёт угрозы применения средств массового поражения в зоне конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон поставляет на Украину комплекты химической защиты.

«Украинцы попросили об этом... Основано ли это на конкретной, заслуживающей доверия угрозе применения в определённом квартале, районе? Нет», — приводит РИА Новости слова Кирби.

В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса планируют предоставить Украине технические средства, «способные определять химические и биологические атаки».

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России по поводу наличия у неё химического оружия безосновательны и голословны.

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