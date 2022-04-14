В США заявили об отсутствии угрозы из-за поставок комплектов химзащиты Украине
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон поставляет на Украину комплекты химической защиты.
«Украинцы попросили об этом... Основано ли это на конкретной, заслуживающей доверия угрозе применения в определённом квартале, районе? Нет», — приводит РИА Новости слова Кирби.
В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса планируют предоставить Украине технические средства, «способные определять химические и биологические атаки».
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России по поводу наличия у неё химического оружия безосновательны и голословны.