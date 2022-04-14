В Пентагоне ожидают немедленной поставки военной помощи Украине
«Немедленно», — приводит РИА Новости его слова в ходе брифинга.
Вашингтон, подчеркнул Кирби, ожидает, что ряд стран НАТО в скором времени объявят об отправке танков Украине.
Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца США поставили Киеву оружие на $1,65 млрд.
11 апреля в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».