В Пентагоне ожидают немедленной поставки военной помощи Украине

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Соединённые Штаты ожидают, что страны НАТО немедленно начнут новые поставки вооружения Украине. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Немедленно», — приводит РИА Новости его слова в ходе брифинга.

Вашингтон, подчеркнул Кирби, ожидает, что ряд стран НАТО в скором времени объявят об отправке танков Украине.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца США поставили Киеву оружие на $1,65 млрд.

11 апреля в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

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