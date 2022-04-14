AFP: военную разведку Франции возглавил генерал Жак Ланглад де Монгро

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Генерал Жак Ланглад де Монгро возглавил военную разведку Франции после увольнения предыдущего директора, которого обвиняли в «недостатках в работе» на фоне украинского кризиса, пишет AFP со ссылкой на источники.

По информации газеты Le Figaro, Ланглад де Монгро командовал 11-й парашютной бригадой в Тулузе с 2019 по 2021 год.

До февраля 2022 года он возглавлял миссию Европейского Союза в Центральноафриканской Республике, пишет издание.

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