AFP: военную разведку Франции возглавил генерал Жак Ланглад де Монгро
Генерал Жак Ланглад де Монгро возглавил военную разведку Франции после увольнения предыдущего директора, которого обвиняли в «недостатках в работе» на фоне украинского кризиса, пишет AFP со ссылкой на источники.
По информации газеты Le Figaro, Ланглад де Монгро командовал 11-й парашютной бригадой в Тулузе с 2019 по 2021 год.
До февраля 2022 года он возглавлял миссию Европейского Союза в Центральноафриканской Республике, пишет издание.
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