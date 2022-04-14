AFP: военную разведку Франции возглавил генерал Жак Ланглад де Монгро

Генерал Жак Ланглад де Монгро возглавил военную разведку Франции после увольнения предыдущего директора, которого обвиняли в «недостатках в работе» на фоне украинского кризиса, пишет AFP со ссылкой на источники.