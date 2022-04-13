В США заявили о стремлении восстановить дипприсутствие на Украине
«У меня нет более подробной информации об этом... В рамках процесса, который ведёт Госдепартамент, мы, конечно, проводим оценку безопасности, а также того, кто из сотрудников первым должен вернуться», — цитирует её ТАСС.
В конце февраля Госдепартамент призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.
10 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти активно прорабатывают вопрос о том, когда Соединённые Штаты смогут возобновить работу своего посольства в Киеве.