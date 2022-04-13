В России отвергли обвинения в насилии над жителями Украины в адрес российских военных

Российская сторона отвергает инсинуации западных стран, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины, заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании СБ всемирной организации.

«Сегодня мы опять слышали необоснованные и безосновательные обвинения в адрес российских военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции на Украине. Решительно отвергаем эти оскорбительные и голословные инсинуации», — приводит его слова РИА Новости.

Кузьмин отметил, что это является частью беспринципной информационной борьбы со стороны Украины и её западных покровителей против России.

Он акцентировал внимание на том, что одной из задач, ставящихся в рамках кампании по очернению имиджа российских военных, является сокрытие реальных случаев сексуального насилия со стороны украинских радикалов в отношении мирных жителей Донбасса с 2014 года.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства украинскими националистами российских военнопленных.

В ролике запечатлён момент расстрела умирающего российского пленного, а у одного из убитых за спиной были связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб, уже будучи в плену.